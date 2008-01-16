среда, 16 января 2008 г.

Рисунок тунисского вязания

Техника тунисского вязания вовсе не сложная. Длинным крючком, так же как и коротким, можно вывязывать различные рисунки. Рассмотрим один из вариантов (это рисунок пояса из предыдущего поста). Т.к. полотно будет узким, то достаточно будет и простого крючка для вязания. Для тренировки выберите светлые нитки, чтобы хорошо были видны все петли.
Необходимо набрать 16 возд.петель. Теперь необходимо набрать петли первого ряда - нитка протягивается через петлю цепочки и оставляется на крючке, затем крючок продевается в следующую петлю цепочки, нить захватить и вытянуть - и также оставить на крючке. И так все остальные. На крючке должно получиться 16 петелек.
Теперь вяжем слева направо обратный ряд (ведь в тунисском вязании ряд рисунка получается из 2 этапов - провязывания прямого и обратного рядов).
1) протянуть нить сразу через 2 петли
2) далее набрать цепочку из 3х воздушных петель
3) протянуть нить через петлю на крючке и следующие 4 петли - итого получится "ракушечка"- 5 вместе провязаных петелек.
4) опять цепочка из 3 возд.петель
5) итак провязать всего 3 "ракушечки", далее цепочка из 2 возд.петель и провязать вместе оставшиеся 2 петли на крючке.









Должно получится такое полотно:






Для провязывания следующего ряда необходимо набрать петли на крючок. Вытягивать петли необходимо из каждой петли воздушных цепочек и петелек над "ракушками". На рисунке выше пронумерованы все необходимые петельки.
Итого должно получится на крючке 16 петель.
Далее вяжется тот же рисунок:
2 петли вместе; цепочка из 3х возд.п.; "ракушка" из петли с крючка+4 петли ряда; цепочка из 3 возд.п.; "ракушка"; цепочка 3 в.п.; "ракушка"; цепочка из 2 возд.п.; 2 петли вместе.









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11 комментариев :

  1. Milena Ivanova17 января 2008 г., 11:37

    Описание очень хорошо! Надо пробовать.

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  2. malvinka80221 января 2008 г., 00:49

    Лен, очень интересно!.Даже не знала, что тунисским вязапием можно так вязать

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  3. Ленча / LenchaNS21 января 2008 г., 03:05

    На самом деле довольно много существует различных рисунков для полотна тунисским вязанием. К сожалению, в русскоязычном инете их описаний почти нет, а в англоязычном - даны словесные описания со специфическими сокращениями, которые еще надо как-то расшифровать

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  4. malvinka80223 января 2008 г., 04:32

    У меня в голову пришла мысль, а ведь тунисским способом наверно можно вязать шапочки, варежки? Я вот не люблю спицы, а крючком все готова вязать :)

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  5. Ленча / LenchaNS23 января 2008 г., 17:20

    тунисское полотно получается плотнее обычного, поэтому им хорошо вязать все плотное и "теплое" - так что как раз шапочки и варежки подходят :) Ведь они должны быть теплыми, а если вязать обычным крючком, то полотно будет "дырчатое" и продуваться ветром. Еще тунисским крючком хорошо вязать сумки и пояса. Да и расход пряжи при тунисском вязании, как я где-то читала, меньше на 20% примерно

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  6. malvinka80224 января 2008 г., 00:54

    Лен, но всетки вид тунисского полотна больше напоминает вязание спицами, да? А араны можно ми вывязывать?

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  7. Ксения (ksuntavrik)18 февраля 2009 г., 08:10

    Этот комментарий был удален автором.

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  8. Ксения (ksuntavrik)18 февраля 2009 г., 08:12

    Мне очень понравился это вид вязяния. А как вязать большое полоьно? Для этого существуют какие то длиные кручки?

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  9. Ленча / LenchaNS18 февраля 2009 г., 20:37

    да, Ксения, для больших полотен есть длинные крючки - как спица, только с крючком на конце. И есть крючок с леской - правда такие я в магазинах не видела.

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  10. Ксения (ksuntavrik)18 февраля 2009 г., 21:41

    Большое спасибо за ответ.

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  11. Анонимно28 марта 2014 г., 21:29

    Спасибо!

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