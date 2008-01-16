Рисунок тунисского вязания

Необходимо набрать 16 возд.петель. Теперь необходимо набрать петли первого ряда - нитка протягивается через петлю цепочки и оставляется на крючке, затем крючок продевается в следующую петлю цепочки, нить захватить и вытянуть - и также оставить на крючке. И так все остальные. На крючке должно получиться 16 петелек.
Теперь вяжем слева направо обратный ряд (ведь в тунисском вязании ряд рисунка получается из 2 этапов - провязывания прямого и обратного рядов).
1) протянуть нить сразу через 2 петли
2) далее набрать цепочку из 3х воздушных петель
3) протянуть нить через петлю на крючке и следующие 4 петли - итого получится "ракушечка"- 5 вместе провязаных петелек.
4) опять цепочка из 3 возд.петель
5) итак провязать всего 3 "ракушечки", далее цепочка из 2 возд.петель и провязать вместе оставшиеся 2 петли на крючке.
Должно получится такое полотно:
Для провязывания следующего ряда необходимо набрать петли на крючок. Вытягивать петли необходимо из каждой петли воздушных цепочек и петелек над "ракушками". На рисунке выше пронумерованы все необходимые петельки.
2 петли вместе; цепочка из 3х возд.п.; "ракушка" из петли с крючка+4 петли ряда; цепочка из 3 возд.п.; "ракушка"; цепочка 3 в.п.; "ракушка"; цепочка из 2 возд.п.; 2 петли вместе.
Описание очень хорошо! Надо пробовать.ОтветитьУдалить
Лен, очень интересно!.Даже не знала, что тунисским вязапием можно так вязатьОтветитьУдалить
На самом деле довольно много существует различных рисунков для полотна тунисским вязанием. К сожалению, в русскоязычном инете их описаний почти нет, а в англоязычном - даны словесные описания со специфическими сокращениями, которые еще надо как-то расшифроватьОтветитьУдалить
У меня в голову пришла мысль, а ведь тунисским способом наверно можно вязать шапочки, варежки? Я вот не люблю спицы, а крючком все готова вязать :)ОтветитьУдалить
тунисское полотно получается плотнее обычного, поэтому им хорошо вязать все плотное и "теплое" - так что как раз шапочки и варежки подходят :) Ведь они должны быть теплыми, а если вязать обычным крючком, то полотно будет "дырчатое" и продуваться ветром. Еще тунисским крючком хорошо вязать сумки и пояса. Да и расход пряжи при тунисском вязании, как я где-то читала, меньше на 20% примерноОтветитьУдалить
Лен, но всетки вид тунисского полотна больше напоминает вязание спицами, да? А араны можно ми вывязывать?ОтветитьУдалить
Этот комментарий был удален автором.ОтветитьУдалить
Мне очень понравился это вид вязяния. А как вязать большое полоьно? Для этого существуют какие то длиные кручки?ОтветитьУдалить
да, Ксения, для больших полотен есть длинные крючки - как спица, только с крючком на конце. И есть крючок с леской - правда такие я в магазинах не видела.ОтветитьУдалить
Большое спасибо за ответ.ОтветитьУдалить
Спасибо!ОтветитьУдалить